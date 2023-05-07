الأخبار المتوقعة ليوم الأحد 7 مايو 2023

الأحد 07/مايو/2023 - 08:52 ص

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دورتين غير عاديتين، في مقر الأمانة العامة للجامعة؛ بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس، ثم يعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية سامح شكري.

تونس... يترأس نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفد بلاده المشارك في أعمال الدورتين الطارئتين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها بالقاهرة.

القاهرة... تنطلق فعاليات اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات المعرفة التي ينظمها كل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 7 و8 مايو 2023، ويناقش اللقاء موضوع التحول نحو الحكومات الذكية.

القاهرة... تنطلق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بقطاع المعاهد الأزهرية للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي الصف الأول الثانوي علمي امتحان مادتي الفقه والكيمياء، فيما يؤدي الصف الأول الثانوي أدبي مادتي الفقه والتاريخ، ويؤدي الصف الثاني الثانوي علمي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، والصف الثاني الثانوي أدبي الفقه والتاريخ.

القاهرة... يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

القاهرة... يفتتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة... تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "الطالب المنتج"، بمشاركة الأسر المنتجة، والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بكلية البنات بمصر الجديدة، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس.

الإسكندرية... تنطلق فعاليات أول "مهرجان للنحت على الرمال على شواطئ الإسكندرية" والذي يقام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، على شاطئ "السرايا العام" وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام.

القاهرة.... يقيم بيت الشعر العربي، بمركز إبداع الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، صالون "الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي"، لمناقشة علاقة الشعر بالموسيقى.

القاهرة... يلتقي الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي في تمام الساعة السابعة والنصف على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

الكويت.... تنطلق بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال في الكويت، بمشاركة 8 منتخبات من ضمنها المنتخب المصري وينظمها نادي الألعاب الشتوية الكويتي وتستمر منافساتها حتى 13 مايو الجاري، وتبدأ البطولة بلقاء قوي بين المنتخب الكويتي أمام تونس ضمن المجموعة الأولى والتي تشهد لقاء آخر يجمع منتخب البحرين أمام الجزائر.

القاهرة... يفتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة مساء، بجاليري ضي الزمالك، ثلاثة معارض شخصية مهمة في التصوير والنحت وطرق النحاس للفنانين الكبار الراحلين صلاح طاهر ومحمد رزق وفهد الحجيلان وتحمل عنوان "ثلاثية الحنين"، وتستمر لمدة شهر.

قنا.... يفتتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة؛ لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، وكذلك تدعيم بعض خطوط السير للسرفيس الداخلي داخل مدينة قنا، والتي توجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات، ويستمر لمدة 15 يوما، حتى /الأحد/ الموافق 21 مايو الجاري.