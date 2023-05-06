إلزام مواطن بدفع مليون جنيه تعويض جراء التعدي على والدة طليقته بكفر الشيخ

قضت محكمة مدني كلي كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، بإلزام شخص بتعويضه والدة طليقته، "حماته السابقة"، بمبلغ مليون جنيه، تعويضًا مدنيًا وأدبيًا، عما اقترفه حيالها بالتعدي عليها ضربًا محدثًا إصابتها ما بين كسور ونزيف لوجود خلافات زوجية مع ابنتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غرابة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد أبوعليوة، رئيس المحكمة، وعبدالعزيز أشرف، وسكرتارية فتحي راضي، وذلك في أحداث الدعوى رقم 1518 لسنة 2022 مدني كلي كفر الشيخ.

كما قضت المحكمة ، وفي موضوع التدخل الهجومي، بإلزامه باستكمال التعويض إلى مبلغ 200 الف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، التي أصابت المتدخلة هجوميًا طليقته مع خصم ما جرى أداءه من تعويض مدني مؤقت، والزمته المحكمة بمصاريف الدعوى الأصلية، والتدخل الهجومي، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غرابة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد أبوعليوة، رئيس المحكمة، وعبدالعزيز أشرف، وسكرتارية فتحي راضي، وذلك في أحداث الدعوى رقم 1518 لسنة 2022 مدني كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تقدم برهان أحمد بدوي، محام، بالدعوى المذكورة أمام محكمة مدني كلي كفر الشيخ، وكيلا عن "وجيدة. ع.م.ع"، وتقيم بقرية كفر المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، وابنتها نسرين.ش.م.م"، وتقيم بنفس العنوان، ضد طليق ابنة الأولى، وزوج الثانية المدعو "علي.ع.ا.ا"، بمطالبته بتعويضًا ماديًا وأدبيًا بلغ مبلغ مليون جنيه للأولى، عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، جراء فعل المدعي عليه بالأولى.

وتبين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2018 تعدى المدعى عليه على المدعية الأولى بالضرب محدثًا بها عدة إصابات والتي تخلف عنها إصابتها بعاهة مستديمة وحُرر عن ذلك القضية رقم 2291 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وصدر بشأنها الحكم بحبس المدعي عليه عامًا واحدًا والزامه بأن يؤدي للمدعية الأولى مبلغ 10 الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.وكشفت أوراق القضية عن تعدي المدعي عليه طليق ابنة المدعية الأولى بالضرب محدثًا بها إصابتها وفقًا لتقرير الطب الشرعي بكسر مضاعف بالحوض، ونزيف حاد بالمهبل، وكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى والتي تخلف لديها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إعاقتها حركيًا، ووجود سلس بولي اجهادي تبلغ نسبتها 40 %.