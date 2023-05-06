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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سي إن إن: دبي تسعى لتكون عاصمة للطباعة ثلاثية الأبعاد

مسجد
مسجد
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نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها أبرزه مكتب دبي للإعلام أن مدينة دبي تسعى لأن تكون عاصمة لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم حيث ستبني أول مسجد في العالم يستخدم هذه التقنية

وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي قد كشفت عن خططها لبناء أول مسجد في العالم باستخدام تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D". 

ومن المتوقّع افتتاح المسجد في عام 2025 في بر دبي، ويتسع لـ 600 مصلٍ. وأوضحت الدائرة في منشور على حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن المسجد يتألّف من طابقين ويمتدّ على مساحة 2000 متر مربع، وأن أعمال البناء سوف تنتهي في الربع الأول من عام 2025.

أشار البيان إلى أن هذا المسجد المنتظر هو "إنجاز فريد" يعكس مبادرات فريق العمل في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وفي أبريل/ نيسان 2016، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز رائد في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد على المستوى الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030.

دبي مكتب دبي للإعلام مدينة دبي مسجد ثلاثي الأبعاد