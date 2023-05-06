بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما.

وكتب بايدن في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت "تهانينا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما".. وأضاف: "الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعد مصدر قوة لشعبينا".

وأعرب عن فخره بأن السيدة الأولى جيل بايدن تمثل الولايات المتحدة في هذه المناسبة التاريخية.

وتشهد بريطانيا حفل تتويج أسطوري للملك تشارلز بحضور ملوك ورؤساء العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ملوك ورؤساء العديد من الدول وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم.