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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ترويج السياحة العلاجية في مشروع تخرج بإعلام عين شمس

فرق المشروع
فرق المشروع
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صمم عدد من طلاب كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة عين شمس حملة إعلامية متكاملة في إطار مشروع تخرجهم الهادف إلى ترويج المعالم السياحية للدولة؛ وتعزيز السياحة البينية العربية والإقليمية؛ بالتركيز على أنماط السياحة العلاجية، والفرعونية، والدينية، فضلًا عن سياحة السفاري، تحت إشراف هبة شاهين، عميدة الكلية، و ندى منير، مدرس الإعلام بالكلية، وعمرو بهلول، المعيد بقسم الإعلام.

يقوم المشروع الذي يحظى برعاية ودعم وزارة السياحة والآثار المصرية على أربعة أنشطة اتصالية توعوية وترويجية للمشروع؛ تتمثل في تصميم تطبيق رقمي؛ يحمل اسم "جولتي" يتيح لمستخدمه تفقد المعالم السياحية؛ عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي؛ فضلًا عن تصميم صفحات دعائية للمشروع على شبكة فيس بوك، وتطبيقي: ( إنستجرام، تك توك).

ويأتي المرتكز الثالث للحملة متمثلًا في تصميم عدد من المطبوعات الترويجية من ملصقات، ومطويات، وكتيبات، ونشرات؛ إلى جانب تسجيل لقاءات تنويهية قصيرة؛ للدعاية عن المشروع مع عدد من نجوم الفن والإعلام؛ منهم الفنان التونسي عزيز مرقة، والفنانة ياسمين علي، والفنان حمزة نمرة، والفنان كريم أدريانو، والمذيع الرياضي هاني حتحوت.

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