"الدفاع البريطانية": خسائر متوقعة في صفوف الجيش الروسي بعد تجدد الهجوم في شرق أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي أنه من المرجح أن يرتفع معدل الخسائر في الأرواح في صفوف الجيش الروسي مرة أخرى بعد استئناف العمليات الهجومية في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزراة - في تغريدة على منصة "إكس" اليوم /السبت/ - إن متوسط العدد اليومي للضحايا الروس (القتلى والجرحى) في أوكرانيا طوال شهر أبريل 2024 ظل على نمط عام 2024، بواقع 899 خسارة يوميًا.

ورجحت أن ارتفاع معدل الضحايا في روسيا مرة أخرى خلال الشهرين المقبلين مع تجديد عملياتهم الهجومية المخصصة في شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التكلفة الباهظة في الأرواح، فقد قامت روسيا بتكييف جيشها بالكامل مع حرب الاستنزاف التي تعتمد على الكتلة بدلًا من الجودة، مؤكدة أن هذا الاعتماد على الكتلة سيستمر طوال مدة الحرب الأوكرانية وستكون له آثار طويلة الأمد على الجيش الروسي في المستقبل.

ويأتي ذلك بعد انخفاض طفيف في وتيرة العمليات خلال الشهرين الماضيين منذ سقوط أفدييفكا.

ووفقا للمخابرات البريطانية فإن العدد الإجمالي للخسائر الروسية منذ بداية الحرب يبلغ الآن أكثر من 465 ألفا.