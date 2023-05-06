"وش في وش" يستكمل تصوير باقي مشاهده بحضور جميع الأبطال

استأنف فريق عمل فيلم "وش في وش" الذي مقرر عرضه في موسم الصيف، تصوير باقي مشاهده، حيث كانت الشركة المنتجة قد بدأت تصوير الفيلم في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، وتستكمل باقي المشاهد حالياً في استوديوهات المسلمي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، يدور الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتي الزوج والزوجة مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.



على صعيد آخر قاربت الشركة من الانتهاء من تصوير فيلم "شماريخ" الذي من المرجح عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي مثير أمينة خليل تجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر ياسين مع تتابع الأحداث.



العمل من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

