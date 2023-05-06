مباحثات 2+2 بين فرنسا واليابان الثلاثاء المقبل

السبت 06/مايو/2023 - 03:22 م

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليومأ أن اليابان وفرنسا ستجريان يوم الثلاثاء المقبل مباحثات بصيغة "2+2 "عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين وزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقالت آن كلير لوجندر - في تصريحات لها اليوم السبت- إن المحادثات ستركز على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز سبل التعاون بين فرنسا واليابان في إطار الذكرى العاشرة للشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعربا خلال اجتماع في باريس في يناير الماضي، عن رغبتهما في تعزيز الشراكة بين بلديهما في المجال الأمني في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.