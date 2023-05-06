تأكد جاهزية مصطفى شلبي للقاء بروكسي في الكأس

انتظم مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة.

وشارك شلبي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران اليوم، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة بداية من لقاء بروكسي .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.