وكيل طاقة النواب فى طلب إحاطة حول تأخر إنشاء مصفاة الذهب: ستحميه من إهداره

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن إنشاء مصفاة الذهب.

واوضح الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم، أنه بتاريخ الاول من يناير عام ٢٠٢٢ تم الإعلان عن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمصر بمنطقة مرسي علم ، وحتي الان لم يتم العمل بها أو البدء فيها .

وافاد طلب الإحاطة المقدم من النائب الجبلاوي، أنه لم يتم إنشاء مصفاة الذهب، موضحا أن المصفاة ستقوم بحماية الذهب من اهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

وتساءل وكيل طاقة النواب خلال طلب الإحاطة من المتسبب في التخاذل القائم ىمن خلال الوزارة في هذا المرفق الذيس يحمي ثروات مصر من الضياع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد . وانهي الطلب بتحويله للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته خلال اجتماعات اللجنة.

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات، له أن وزير البترول صرح العام الماضي بوجود دراسة متكاملة عن أول مصفاة الذهب بمصر بتكلفة تصل إلي 100مليون دولار لمرسي علم محافظة البحر الأحمر ، وحتي الان لم ينفذ ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي ستعود علي مصر من خلال إنشاء المصفاة ، كما أنها ستقوم بتنقية الذهب وختمه دون اهداره.

وشدد الجبلاوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر توجيهات بالاهتمام بقطاع الذهب وحرصه علي حمايته باعتباره ثروة قومية .

