مرصعة بالأحجار الكريمة.. معلومات عن الكرة الذهبية الملكية في بريطانيا

عرضت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم السبت، تقريرا عن “الكرة الذهبية الملكية “، حيث يمنح رئيس الاساقفة الملك بعض الجواهر الملكية، يمنحه اولا الكرة السلطانية وهي كرة ذهبية مرصعة بعدد من الاحجار الكريمة يعلوها صليب يمثل السيد المسيح يحكم العالم،ثم يعود على الفور للمذبح بعد استلامه، ثم يمنح خاتما يمثل الزواج بينه وبين شعبه، ثالثا الصولجان الذي يعلوه حمامة، واليكم تفاصيل عن "الكرة الذهبية الملكية"

-صنعت من أجل الملك تشارلز الثاني عام 1661،

-استخدمت في مراسم التتويج كافة منذ ذلك الحين، يعلوها صليب يرمز الى العالم المسيحي

_تتكون من كرة ذهبية مجوفة مرصعة بالاحجار الكريمة واللؤلؤ

_توضع الكرة في اليد اليمنى للملك قبل القائها على المذبح في اثناء التتويج

_يبلغ طولها 27.5 سنتيمتروتزن 120 جراما