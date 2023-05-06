غادر عدد من الرعايا الباكستانيين القادمين من السودان قاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى بلادهم.
وذكرت قناة " الإخبارية السعودية"،أن عملية إجلاء الباكستانيين ضمت 144 شخصا إلى بلادهم بعد إجلائهم من السودان إلى المملكة.
بوابة العرب
السعودية: مغادرة 144 باكستانيا قادمين من السودان إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر عدد من الرعايا الباكستانيين القادمين من السودان قاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى بلادهم.
غادر عدد من الرعايا الباكستانيين القادمين من السودان قاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى بلادهم.