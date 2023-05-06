السعودية: مغادرة 144 باكستانيا قادمين من السودان إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية

السبت 06/مايو/2023 - 11:01 ص

غادر عدد من الرعايا الباكستانيين القادمين من السودان قاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى بلادهم.

وذكرت قناة " الإخبارية السعودية"،أن عملية إجلاء الباكستانيين ضمت 144 شخصا إلى بلادهم بعد إجلائهم من السودان إلى المملكة.