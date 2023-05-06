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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية: مغادرة 144 باكستانيا قادمين من السودان إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية

الرعايا الباكستانيين
الرعايا الباكستانيين
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غادر عدد من الرعايا الباكستانيين القادمين من السودان قاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى بلادهم.
وذكرت قناة " الإخبارية السعودية"،أن عملية إجلاء الباكستانيين ضمت 144 شخصا إلى بلادهم بعد إجلائهم من السودان إلى المملكة.

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