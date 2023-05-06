"إصابات الكتف المتيبس وعلوم الصحة الرياضية".. رسالة ماجستير بجامعة أسوان

ناقشت جامعة أسوان، رسالة ماجستير تحت عنوان "تأثير برنامج تأهيلي في الوسط المائى على بعض الوظائف الحركية للمصابين بالكتف المتيبس"، للباحث إبراهيم حامد مصطفى عرابى، أخصائي نشاط رياضى بجامعة أسوان.

ومنح الباحث درجة الماجستير فى التربية الرياضية تخصص علوم الصحة الرياضية وأوصت اللجنة بنشر الرسالة وتبادلها على الجامعات العربية والأجنبية والمراكز البحثية والمراكز الطبية.

وأشادت اللجنة، مكونه من الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط مدنى، أستاذ التربية الصحية وعميد كليه التربية الرياضية السابق رئيساً مشرفا، والدكتور محمود فاروق صبره، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، والدكتور لؤى إبراهيم عجلان، مدرس الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى بكلية الطب جامعة أسوان مشرفاً، بالبحث وأهميته للمصابين بتيبس الكتف وفعاليته للمرضى المصابين.

وضمت لجنة المناقشة أيضاً، الدكتور مجدى محمود وكوك، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة طنطا، والدكتور هانى أحمد علي جادو، الأستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة أسوان.

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