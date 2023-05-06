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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تواصل إعادة محاكمة متهم بخلية «داعش حلوان»

أرشيفيه
أرشيفيه
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تواصل  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، إعادة محاكمة متهم في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية داعش حلوان".

 يصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت قد قضت المحكمة فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

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