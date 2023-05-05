شاهد.. احتفال لاعبي الأهلي بكأس السوبر في ملعب محمد بن زايد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري على طريقتهم الخاصة في ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وعقب انتهاء مراسم التتويج توجه لاعبو الأهلي إلي المدرجات للإحتفال مع الجماهير.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سجل هدف الأهلي النجم التونسي على معلول من “ضربة جزاء” في الدقيقة 93 ، بعد عرقلة أحمد سامي مدافع بيراميدز للاعب محمود كهربا في منظقة الجزاء