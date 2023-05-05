أمن القليوبية يكشف لغز اختفاء طفلة والعثور على جثتها داخل سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لغز اختفاء طفلة بمركز طوخ والعثور عليها متوفاة داخل سيارة ملاكى.

تبين أن الطفلة خرجت من المنزل للهو وأثناء اختفائها بسيارة ملاكى واختنقت ولم تتمكن من الخروج.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بورود بلاغا يفيد بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

انتقل العميد محمد سعيد مفتش المباحث والمقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ تم فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة.

وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، وأن السيارة التي تم العثور على جثتها بها أدلى صاحبها بعدم علمه بوجود الطفلة، وأنه كان يركن سيارته مثلما يتركها في ذلك المكان كالمعتاد وان الطفلة تعرضت للخنق نتيجة وجودها داخل السيارة لفترة طويلة.