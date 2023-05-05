"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال": الحوار الوطني فرصة ذهبية لبحث المشاكل الاقتصادية

أكدت الدكتورة زينب الغزالي ، رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرأة المصرية مشاركة بقوة في الحوار الوطني.

وقالت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح ودعمه للحوار الوطني أتاح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار والمشاركة في وضوع الحلول الممكنة لعلاج التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها.



وأضافت الغزالي: “الملف الاقتصادي والصناعة بوجه خاص تتطلب زيادة في التركيز والاهتمام والرعاية في ظل الأجواء الصعبة التي فرضتها الظروف من حولنا ومن المهم الحفاظ علي الصناعة الوطنية ومساندتها إجرائيا ومعنويا وتشريعيا من خلال إقرار آليات للتسهيل وإلغاء الأعباء الإضافية التي أصبحت عبئا علي كاهل المنتجين وهو الامر الذي يؤثر علي المنافسة ويجعل المنتج المصري في موقف صعب في مواجه منتجات مدعومة من حكوماتها بشكل كبير".

وتابعت: الحوار الوطني فرصة لبداية جديدة نعالج فيها الأخطاء ونعزز من مبدأ المشاركة للجميع، كما أنه فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه الملف الاقتصادي والصناعة الوطنية .

وشددت الغزالي على ضرورة استمرار الحوار لما يمثله من فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني.