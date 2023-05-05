"الجمعية المصرية للكاريكاتير" تنعي الفنان إبراهيم حنيطر

نعت الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفى الشيخ، ومجلس إدارتها، الفنان الكبير ابراهيم حنيطر، التى وافته المنيه صباح اليوم الجمعة 5 مايو 2023، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة.

ونشرت المصرية للكاريكاتير على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "تنعى الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان الكبير ابراهيم حنيطر الذى وافته المنيه صباح اليوم الجمعة 5 مايو بعد رحلة عطاء ممتدة ومتميزة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته.. وتتقدم بخالص التعازي القلبية لاسرته الكريمة وانا لله وانا اليه راجعون".

الفنان ابراهيم حنيطر رسام كاريكاتير وناقد ومؤرخ، شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث، كما أصدر عددا من المؤلفات منها كتاب «نحارب ونبتسم» بالكاريكاتير، إصدار الهيئة العامة للإستعلامات 1974، كتاب الإرهاب إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.