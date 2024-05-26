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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

جوميز
جوميز
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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء غداً الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

 حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز. خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

 خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".. 

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

جوميز الزمالك الاتحاد السكندري برج العرب