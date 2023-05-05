تشارلز الثالث.. محطات في حياة ملك بريطانيا الجديد

في 8 سبتمبر 2022، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول حاكمة في تاريخ بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وفي اللحظة التي توفيت فيها الملكة، انتقل العرش على الفور وبدون مراسم لولي العهد تشارلز، أمير ويلز السابق، الذي أصبح الملك تشارلز الثالث.

ولد الأمير تشارلز في لندن عام 1948 وهو الابن البكر للملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب. وعلى عكس حياته السياسية الرتيبة، فإن حياته الخاصة بقيت مثار جدل على ضوء خيانته لزوجته الراحلة الأميرة ديانا، وزواجه من كاميلا باركر بولز، التي كانت عشيقته قبل وأثناء زواجه من ديانا.

ومن بين المحطات المهمة في حياته:

- تخرج من جامعة كامبردج بدرجة البكالوريوس في التاريخ والأنثروبولوجيا والآثار عام 1970 ليصبح بذلك أول وريث للعرش البريطاني يحصل على شهادة جامعية

- خدم في القوات المسلحة البريطانية كضابط في سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية من عام 1971 إلى عام 1994².

- تزوج من ليدي ديانا سبنسر عام 1981 في حفل زفاف باذخ شاهده ملايين الأشخاص حول العالم.

- أصبح أباً لولدين: ويليام أمير ويلز، وريثه المباشر للعرش، وهاري دوق ساسكس.

- انفصل عن ديانا عام 1992 بعد سنوات من التوترات والشائعات حول خلافاتهما وعلاقاتهما الخارجية.

- شهد مقتل ديانا في حادث سير في باريس عام 1997، والذي أثار موجة من التعاطف معها والغضب منه

- تزوج من كاميلا باركر بولز عام 2005 في حفل مدني بسيط، بعد أن حصلا على موافقة الملكة والكنيسة

- اصطحب كاميلا في زيارات رسمية إلى دول مختلفة، وأظهر احترامه للديانات والثقافات المحلية

- اشتهر بآرائه المؤثرة في قضايا مثل حماية البيئة، والزراعة العضوية، والطب التكميلي، والتعليم، والفنون

- أصابه فيروس كورونا عام 2020، لكنه تعافى منه بعد فترة قصيرة من الحجر الصحي

ومن المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر، في مراسم تقليدية تعود إلى قرون. وسيلبس التاج الماسى St Edward's Crown ، نفس التاج الذى استخدم فى تتویج جده جورج السادس ، وأیضًا فى تتویج أمه .