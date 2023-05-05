عميد معهد الكلى: نبحث تطبيق برنامج «زراعة الكلى» من حديثي الوفاة

قال الدكتور محمد صلاح الدين زكى ، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية ، بأن المعهد قام باجراء 1130 عملية زراعة كلى حتى الان ، مضيفا بان كافة الجهود وطاقات المعهد تعمل من اجل توفير افضل الخدمات الطبية للمواطنين .

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الدولى للمعهد القومى للكلى في دورته الـ23 تحت عنوان " قمة أمراض الكلى والمسالك البولية - التحديات التي تواجه مرضى الكلى في مصر" ،والذى يعقد تحت رعاية أ. د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ،وبحضور أ. د. محمد عوض تاج الدين ،مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، أ. د. أشرف حاتم ،رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وبمشاركة أكثر من 1000 متخصص في هذا المجال، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة، كندا، تركيا، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن، اليمن.

واوضح عميد معهد الكلى ، أن المؤتمر يعد فرصة لمناقشة أحدث طرق العلاج لمرضى الاعتلال الكلوي لمنع تدهور حالة الكلى، والتحديات والمشاكل التي تواجه مرضى الكلى في مصر وكيفية التغلب عليها، وسبل توفير خدمة طبية متكاملة تتضمن رحلة العلاج وتوفير التحاليل اللازمة ومن ضمنها تحاليل توافق الأنسجة، بالإضافة إلى أدوية ما بعد الزرع من مثبطات مناعية وغيرها، وتم استعراض أحدث الآليات في عمليات زراعة الكلى، والاطّلاع على أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال، إلى جانب العمل على تقليل تكلفة عمليات الزرع لتكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى مناقشة تكامل الخدمة الطبية المقدمة في مجال الكلى وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية من فحص وعلاج وصيدلة إكلينيكية ومعامل وبنوك دم وأشعة.

وأكد صلاح على أنه تم مناقشة برنامج زراعة الكلى من حديثي الوفاة وكافة الجوانب التشريعية والتوثيقية واللوجستية لنضع خارطة طريق لتنفيذ هذا البرنامج، أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال وطبقته بنجاح، وتم دعوة خبراء من هذه الدول، مسئولين عن تطبيق هذه البرامج في دولهم، لينقلوا خبراتهم المتراكمة وأحدث ما توصلوا إليه، لنرفع هذه النتائج والتوصيات للوزارة حتى يتخذوا القرار المناسب في هذا الصدد.