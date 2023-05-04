تشكيل نابولي أمام أودينيزي في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل نابولي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أودينيزي بملعب فريولي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مواجهة الليلة، هي مباراة تتويج نابولي بلقب بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2022-2023، وذلك في حالة فوزه وحصده الثلاث نقاط، وقبل نهاية منافسات المسابقة بأسابيع.

واحتشدت جماهير الفريق قبل اللقاء، في ملعب فريولي؛ من أجل الاحتفال بلقب الكالتشيو الغائب منذ 33 عامًا، وذلك بعدما تأجل تتويج نابولي بطلًا لمسابقة «السيري آ»، عقب تعادله أمام ضيفه ساليرنيتانا، بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم فريق الجنوب إيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، بجانب خفيتشا كفاراتسخيليا، وإليف إلماس.

ويتصدر نابولي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، بفارق 15 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، و16 نقطة عن يوفنتوس ثالث الترتيب، فيما يأتي أودينيزي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 42 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - ندومبيلي

وفي الهجوم: إلماس - أوسيمين - كفاراتسخيليا.