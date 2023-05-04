مداهمة 11 مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط (11) مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص، كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز ، لأربعة منهم معلومات جنائية)، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة .