رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

تفقد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، موقف سيارات الأجرة بالحسنة للتأكد من الإلتزام بتطبيق التعريفة المقررة، وذلك عقب إعلان محافظ شمال سيناء عن بيان بتعريفة الركوب الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتفقد رئيس المدينة انتظام العمل داخل موقف سيارات الأجره بمدينة الحسنة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة شمال سيناء صباح اليوم، ذلك إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السوولار بمقدار واحد جنيه للتر.

فيما تفقد رئيس المركز والمدينة ومرافقيه من الاجهزه التنفيذية بالمجلس موقف السيارات بالحسنة، وشدد علي جميع السائقين بضرورة الإلتزام بالتعريفه الجديدة والتي تم وضعها لتناسب الاسعار الجديدة للوقود بما لا يتعارض مع مصلحة السائقين والركاب معا.

كما وجه رئيس المدينة الإدارات المختصة بالمجلس بتعليق بنرات داخل موقف سيارات الأجره بالحسنه وبميدان الحسنة الرئيسي وأمام المحلات التجارية ومحطة الوقود بالحسنة موضح بها التعريفه الجديدة المقرره وذلك لإرشاد المواطنين وعدم إستغلالهم.

كما شدد رئيس المدينة علي وضع الملصق الخاص بسيارات الأجرة والمتضمن خط السير والاجره المقررة وفقا للزيادات الجديدة، وذلك لعدم قيام قائدى لسيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.

كما تحدث مع المواطنين مطالبا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة وإبلاغ مجلس المدينة علي الفور في حالة مخالفة السائقين بذلك.

وعلي صعيد آخر وجه رئيس المركز والمدينة الإدارة التموينية بالحسنه بالمتابعة الدورية علي مدار الساعة مع توفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود بمركز ومدينة الحسنه.