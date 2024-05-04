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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وأعرب له عن خالص التعازي والمواساة في وفاة نجله، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.
وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس على الاتصال معرباً عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس السوداني