القبض على 11 متهمًا كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والمدارس بالقاهرة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 11 متهمًا كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والمدارس بالسيدة زينب والأميرية والشروق.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلالهم مركبة "تروسيكل" مُحملاً عليهـــا (عدد 3 باب حديدى - نافذة حديديــة - أسطوانة بوتاجاز - تلفاز – وعاء) وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس بدائرة القسم.

كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بعرض 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل " كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (5 أشخاص "بينهم سيدة " "لأحدهم معلومات جنائية) بحوزتهم (مبالغ مالية – سلاح أبيض – سلاح نارى) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من (مالك مكتب لتجارة الأنتيكات القديمة والساعات) بداخلها مبلغ مالى (عملة "أجنبية، ومحلية" – 3 هواتف محمولة) حيث قاموا بالاتفاق مع الأخير على التقابل لإتمام عملية بيع ساعة يد له بدائرة قسم شرطة الشروق وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى حوزته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل أحد المتهمين مع مالك المحل، وأضافوا بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.