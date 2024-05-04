المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شاب وسرقة هاتفه في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب وسرقة هاتفه بمنطقة عين شمس.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين اعتادوا على سرقة المواطنين بالإكراه، وأن المجني عليه يوم الواقعة تصدى عليهم فقتلوا وسرقوا ما معه مع مبلغ مالي وهاتف محمول.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بوجود جثة شاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين في قتل شاب وسرقته، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.