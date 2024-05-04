التصريح بدفن طالبة سقطت من البلكونة أثناء نشر الغسيل بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة تفاصيل واقعة وفاة طالبة سقطت من “ بلكونة” بالطابق الرابع بمنطقة المنيرة الغربية، إذ تبين أن الفتاة اختل توازنها أثناء نشر الغسيل، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أهلية الفتاة المتوفاة وأكدوا ما جاء بالتحقيقات، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة، وعليه فإن النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها لذويها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط فتاة من علو بدائرة قسم بالله المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 19 سنة، بنشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء ولم يشتبه أسرتها في وفاتها جنائيا، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.