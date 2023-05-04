سقوط أخطر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص فى سرقة بطاريات أبراج شركات المحمول

تمكن ضباط المباحث الجنائية في البحيرة اليوم الخميس، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات المحمول، بنطاق دائرة مركز حوش عيسي.

وكان مأمور مركز شرطة حوش عيسى، تلقي إخطارًا من "مسئولى بإحدى شركات شبكات الإتصالات" بقيام مجهولين "أحدهم يحمل سلاح نارى ويستقلون سيارة ربع نقل" بتهديدهم والإستيلاء على "22 بطارية" خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم كائن بدائرة المركز ، وكذا الإستيلاء على "3 هواتف محمولة - 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين" ولاذوا بالهرب.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.



واسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "سرقة ، سرقة بطارية" ومحبوس حالياً ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية" .



عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم "بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل مستأجرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" - 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين" وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهم "سىء النية "له معلومات جنائية" مقيم بالمنوفية" أمكن ضبطه والسيارة خاصته "ربع نقل" متحصلة من نشاطه الإجرامى" وقيامه بالتصرف فى المسروقات لعميله سىء النية ، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.