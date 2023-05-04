تفاصيل استدراج طفل وقتله ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل استدراج طفل وقتله ودفنه بالرمال أعلى سطح عقار بمدينة نصر لمساومة والده على دفع فدية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب (نجله ، 11 سنة ) عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) باستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للإعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار.

بالإنتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.