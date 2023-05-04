التحريات تكشف ملابسات وفاة 3 أشخاص داخل سيارة بالشروق

دلت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة انقلاب سيارة ملاكى ووفاة 3 شباب مجهولين الهوية بداخلها أن سبب الحادث أنفجار أطار السيارة.

واضافت التحريات أن أحد إطارات السيارة انفجر أثناء سيرها بسرعة مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها ووفاة من بداخلها.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بمنطقة الشروق.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الامن وتبين انقلاب سيارة ملاكى ووفاة 3 أشخاص، وتم نقل الجثث للمشرحة وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.