كسوف دموي للقمر الجمعة القادمة.. وتحذير من النظر إليه بالعين المجردة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث خسوف القمر الدموي، يوم الجمعة المقبلة 5 مايو 2023، ليكون خسوفا كليا للقمر، وذلك عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، ليصبح لونه غامقا، ثم يتحول تدريجيًا إلى اللون الأحمر الدموي.

وكانت آخر مرة حدث فيها خسوف القمر الكلي نهاية 2022 الماضي، ويتكرر خسوف القمر الدموي، كل عامين ونصف، فقد كشفت وكالة ناسا الأمريكية أن الخسوف الكلي الثاني في موعد 14 مارس 2025.

والسبب وراء تحول القمر إلى اللون الأحمر، يكون نتيجة الغلاف الجوي للأرض، الذي يقوم بنثر الضوء من الشمس، مما يجعل لون القمر مثل اللون الدموي الأحمر، ويكون لونه أحمر دموي، ويتزامن مع بدر شهر شوال 1444، حيث يكون القمر متخذ شكل البدر، ولونه شديد الاحمرار في السماء.

وخلال تلك الفترة يحذر الأطباء من النظر إليه، فربما يتسبب في مشاكل في قزحية العين.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، الدكتور جاد القاضي، في تصريحات صحفية أن معمل أبحاث الشمس أحد الفروع في معهد البحوث الفلكية، توصل إلى أن هناك خسوف شبه ظل للقمر، سوف يحدث يوم الجمعة 5 مايو 2023، والذي يتزامن مع ظهور بدر شوال 1444 هجريًا.