بالتزامن مع الحوار الوطني.. الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن البدء فى تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا.



وقال “عبد العزيز” فى منشور له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن قائمة المفرج عنهم تضمنت: محمد إبراهيم عبد الله حمير، أحمد فتحى إسماعيل، أيمن محمد عبد المنعم، باهر محمود عبد العظيم.



يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ووسط مطالب بتعديل مواد الحبس الاحتياطي، حيث أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، عن تضمن الحوار تعديلات في مواد الحبس الاحتياطي، وهو الأمر الذي طالب به عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خلال كلمته بالجلسة.