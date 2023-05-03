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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة طفل قتل بعد خطفه لطلب فدية بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة  بمدينة نصر   تشريح جثة طفل قتل علي يد متهمين  للوقوف علي ملابسات الواقعة كما صرحت النيابة بدفنه .
كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لطفل بإحدى العمارات السكنية بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل يدعى "صديق" عمره 10 سنوات مقتول خنقًا وعلى جسده آثار تعذيب.
بإجراء التحريات تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق شخصين من جيرانه لطلب فدية من والده لعلمهما بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت، ، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

10 سنوات القبض علي المتهمين بمدينة نصر جثة طفل