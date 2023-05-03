رئيس أمانة الحوار الوطني: مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية فى تشكيل اللجان

أعرب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن شكره لأعضاء اللجنة الفنية، على ما بذلوه من مجهود، بشأن الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته افتتاح الحوار الوطني، أن هناك مقررين عموم على رأس كل لجنة من اللجان السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

ولفت إلى أن هناك توازن بين جميع التيارات، وهناك توازن عمري، ومشاركة واسعة لـ الشباب والمرأة، مؤكدًا أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة على الجميع، وأن حرية الرأى مكفولة، واحترام الدستور.

وأوضح المستشار محمود فوزى، أنه تم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية فى تشكيل لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار يستهدف جميع المصريين، المجتمع المدنى، رجال الدين، الإعلاميين، إعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وكشف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار الوطني، استقبل 130 ألف طلب ما بين طلبات مشاركة، مقترحات من كل محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن الشباب المصرى يشارك مشاركة واسعة في الحوار الوطني، وكذلك المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن القضايا المقرر مناقشتها فى الحوار الوطنى، جاءت بناء على رغبة المواطنين.