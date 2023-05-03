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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالصور.. بدء توافد المشاركين في الحوار الوطني

المشاركون في الحوار
المشاركون في الحوار الوطني
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بدأ المشاركون في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، في التوافد على مقر الانعقاد.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

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الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية المجتمع الأهلي القوى السياسية