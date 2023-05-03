بالصور.. بدء توافد المشاركين في الحوار الوطني

بدأ المشاركون في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، في التوافد على مقر الانعقاد.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

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