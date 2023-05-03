ضابط في الجيش الأمريكي يحذر الرئيس الأوكراني من كارثة قادمة

حذر دانيال ديفيس المقدم في الجيش الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أنه سيتوجب عليه الاختيار بين محادثات سلام مع روسيا لإنهاء النزاع أو استمرار القتال ومزيد من الخسائر.

وقال المقدم في الجيش الأمريكي في مقال نشره موقع "19FortyFive" إن استمرار القتال سيعني لكييف مزيدا من خسارة الأراضي.

وأضاف ديفيس أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يريد الموافقة على أي صفقة من شأنها أن تترك الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية، لكن الحقيقة هي أنه لا يملك القدرة على الانتصار على الجيش الروسي".

ووفق المقدم في الجيش الأمريكي، فإن الهجوم المضاد الأوكراني لن يحقق أي نجاح كبير لكييف، لأن الجيش الأوكراني لا يملك القوة العسكرية الكافية لمواجهة القوات الروسية، التي تتفوق على عدد القوات الأوكرانية من حيث الجنود والأسلحة والمعدات.

ولفت ديفيس إلى أنه "في ظل هذه الظروف، على المدى القصير أو المتوسط​​، ليس لدى أوكرانيا مسار معقول لتحقيق هدفها".

بالإضافة إلى ذلك أكد المقدم في الجيش الأمريكي أن الكثير من الدول في أوروبا أدركت أن أوكرانيا لن تكون قادرة على كسب النزاع، وهم يفضلون أن يوافق الرئيس الأوكراني على المفاوضات.