استعدادا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية والمواشي وكيلو السوداني بـ 195

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بدلاً من 165 جنيها، بداية من شهر مايو الجاري.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية اليوم, أن المجمعات الاستهلاكية تقوم بضخ نحو 160 ذبيحة يوميا فور وصولها من المجازر، مشيرة إلي أنه يتم حاليا الاعداد لإقامة الشوادر لطرح الخراف الحية والمواشي استعدادا لعيد الاضحى المبارك ، حيث يجري تجهيز الأماكن المخصصة في المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية و المحليات.

ويذكر أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي أعلن بداية الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفي ان الوزارة تمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا.

وقال المصيلحي أنه مع الظروف الحالية والحرب في الخرطوم يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني.

وأضاف المصيلحي أنه جاري دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر آخر، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.

يشار الي أنه يتم استيراد اللحوم السودانية من خلال عقد تم توقيعه بين وزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.