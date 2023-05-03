الحوار الوطني.. حزب السلام: نتمنى أن يحقق مصلحة الشعب

الأربعاء 03/مايو/2023 - 10:27 ص

أعلن المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال، مشاركة الحزب فى جلسات الحوار الوطنى المقرر انطلاق جلسته الافتتاحية بعد قليل.

وقال رئيس حزب السلام ورئيس تيار الإستقلال، إننا نتمنى أن يكون الحوار هادفا، ويحقق مصلحة الشعب الصمرى والدولة المصرية.

وأكد الفضالى، في بيان له اليوم، أننا نأمل أن يصل الحوار الوطنى إلى حلول جذرية للكثير من التحديات على الساحة المصرية.

جدير بالذكر أن كلا من حزب السلام الديمقراطى وتيار الاستقلال يشاركان فى جميع محاور جلسات الحوار الوطنى الـ19 بمشاركين فى جميع المجالات، كما يشاركان فى المحاور الرئيسية السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أعلن أنه سوف تنطلق اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.