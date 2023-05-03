الصين وميانمار تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع ميانمار.

جاء ذلك خلال اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونج هلاينج في العاصمة نايبيداو، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وأضاف تشين أن الصين مستعدة للتعاون مع ميانمار لبناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين، وأخذ زمام المبادرة في تنفيذ مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية، مشيرا إلى أن الصين تدعم ميانمار في تحسين علاقاتها مع بنجلاديش، وتدعم حل القضايا ذات الصلة عبر التشاور، ولفت إلى أن الصين مستعدة للعمل لتوسيع التعاون البراجماتي بين الصين وميانمار وبنجلاديش.

من جانبه، قال مين أونج هلاينج إنه خلال ما يقرب من 70 عاما منذ أن أقامت ميانمار والصين علاقاتهما الدبلوماسية، حافظ البلدان دائما على زخم تنمية هذه العلاقات وحققا نتائج مثمرة، موضحا أن ميانمار ترغب في العمل مع الصين لمواصلة تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، وبناء مجتمع مصير مشترك بينهما بنشاط.

وأضاف أن ميانمار تقدر موقف الصين الموضوعي والحيادي بشأن القضايا المتعلقة بها، وترحب بأن تلعب الصين دورا أكبر في هذا الشأن كما أشار إلى أن ميانمار تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في البلاد، ومستعدة دائما للتعاون مع الجانب الصيني للحفاظ على الهدوء في المناطق الحدودية للبلدين.