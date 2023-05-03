ألمانيا: تراجع فى عدد الشركات الناشئة المؤسسة حديثا في 2022

تراجع عدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها في ألمانيا في العام الماضي بشكل ملحوظ بسبب التحول في أسعار الفائدة والمخاوف على الاقتصاد جراء الحرب على أوكرانيا.

وأظهر تقييم لشركة التحليلات "ستارت اب ديتكتور" أن عدد هذه الشركات تراجع في العام الماضي بنسبة 22% أو بمقدار 780 شركة مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 2705 شركة.

وأوضح التقييم الذي استند إلى القيود في السجل التجاري أن عدد شركات النمو الشابة التي تم تأسيسها في بافاريا في العام الماضي زاد عن عددها في برلين لأول مرة، إذ تأسست في برلين في العام الماضي 540 شركة ناشئة بينما وصل عدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها في بافاريا في ذلك العام إلى 571 شركة.

وفيما يتعلق بجولات التمويل للشركات الناشئة، ظلت برلين بـ (551 جولة) متقدمة على بافاريا بـ(445 جولة).

كانت الشركات الناشئة الألمانية شهدت طفرة طويلة وسجلت في عام 2021 مستويات قياسية في التمويل من جانب المستثمرين، غير أن السوق تحول بسبب الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فأصبح المستثمرون يحجمون عن ضخ الاستثمارات.

وكتب الكس فون فرانكنبرج الرئيس التنفيذي لصندوق المؤسسين والذي يعد شريكا في صياغة التقرير أن الطفرة التي حدثت بسبب أسعار الفائدة المنخفضة وتوافر قدر كبير من السيولة، توقفت في الوقت الحالي، وقال إن "عام 2022 أظهر لنا أن النجاح له حدود".