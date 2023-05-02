حي الدقي: جارٍ إصلاح كسر ماسورة مياه شارع نادي الصيد

شهد شارع نادي الصيد أمام بوابة 10 بالدقى، كسر ماسورة مياه قطر 80م حديد ما أدى إلى غرق الشارع، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بفرق الإصلاح لإصلاح الكسر .

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقى، أن أعمال إصلاح ماسورة المياه تشهد تواجد ميداني لكافة أجهزة حي الدقي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري تكثيف المجهودات لسرعة إصلاح الكسر،بمتابعة وإشراف محمد عبود نائب رئيس الحي ، شريف اشرف مدير المرافق، مجموعة العمل المرافقة، عنتر رمضان مدير صيانة الطرق، مشيرا الى تواجد مرور الجيزة



