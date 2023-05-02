ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حي الدقي: جارٍ إصلاح كسر ماسورة مياه شارع نادي الصيد

رئيس حي الدقي يتابع
رئيس حي الدقي يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه امام نادي الصيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد شارع نادي الصيد أمام بوابة 10 بالدقى، كسر ماسورة مياه قطر 80م حديد ما أدى إلى غرق الشارع، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بفرق الإصلاح لإصلاح الكسر .

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقى، أن أعمال إصلاح ماسورة المياه تشهد تواجد ميداني لكافة أجهزة حي الدقي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري تكثيف المجهودات لسرعة إصلاح الكسر،بمتابعة وإشراف محمد عبود نائب رئيس الحي ، شريف اشرف مدير  المرافق، مجموعة العمل المرافقة، عنتر رمضان مدير صيانة الطرق، مشيرا الى تواجد مرور الجيزة 

 


 

 

شارع نادي الصيد كسر ماسورة مياة حي الدقي إصلاح ماسورة المياه