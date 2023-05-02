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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للاجئين السودانيين على الحدود التشادية

الإمارات
الإمارات
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أرسلت دولة الإمارات، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، طائرة تحمل إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن إرسال الإمدادات يأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من الأعباء الإنسانية للنازحين السودانيين على الحدود التشادية والحد من المعاناة من عدم توافر المواد الغذائية الضرورية، وانطلاقًا من حرص الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية، وانسجامًا مع نهج دولة الإمارات، حكومةً وشعبًا، في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.

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