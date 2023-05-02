المصريون القدماء أصحاب الفضل في اختراع السفن

السفن الضخمة العابرة للمحيطات التي تصنعها الدول وتتسابق في امتلاك اضخم سفينة في العالم جميعها لولا المصريون القدماء منذ الاف السنين لما وجدت تلك السفن فالمصري القديم هو صاحب الفضل في اختراع السفن، حيث نشأ هذا التقليد منذ قرابة خمسة الاف سنة ومن مصر اخذته الثقافات الاخري بعد الفي عام حتى ورثه العالم اليوم كما كانت مصر هي البلد والحضارة التي اخترعت الشراع وظهرت فيها لاول مرة السفن ذات الشراع والمجاديف منذ ما قبل الاسرات.

كانت مصر القديمة مهد تقليد اطلاق الاسماء على السفن إذ يسجل التاريخ ان اقدم سفينة في العالم حملت اسما كانت السفينة المصرية الخاصة بالملك (سنفرو) البناء العظيم والد الملك (خوفو) وصاحب الهرم الاكبر قبل 4600 عاما من الزمن الحاضر حيث ذكرت سفينة الملك (سنفرو) التي كانت تسمي (مدح الأرضين) فى الحوليات الملكية للملك فقد ذكرت الحوليات انه بعد جلب حمولة 40 سفينة مصرية من خشب الارز من فنيقيا صنع بعهده اسطول عظيم كانت اكبر سفينة السفينة العظيمة التي سميت (مدح الأرضين) ويقصد الارضين الصعيد والدلتا.

و ذكر عنها ان طولها كان يزيد عن خمسين مترا وهى اقدم سفينة تحمل اسم فى التاريخ المكتوب وصنعت عام 2612 ق-م، اى قبل 4600 عام فكان تقليد اطلاق الاسماء على السفن ابتكارا مصري إذ نعرف على سبيل المثال اسماء سفن مصرية عديدة خدمت في الاسطول المصري وانتقل هذا التقليد الى الثقافات الاخرى حتو ورثة عالمنا المعاصر.