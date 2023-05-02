محافظ جنوب سيناء يشارك في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي (صور)

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، معرض عدد من الشركات السياحية المشاركة في فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. رافقه خلالها الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة، والسفير شريف عيسى سفير مصر في دولة الإمارات، والسفير أشرف الديب القنصل المصري العام في دبي ، كما التقى ممثلي عدد من وسائل الإعلام والصحافة الإماراتية.

وأعرب عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة و مستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

كما شارك محافظ جنوب سيناء اليوم في الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، التي تسلط الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وعرض المحافظ عددا من الرؤى والمقترحات خلال النقاش لما له من خبرات خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة ومستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وجدير بالذكر أن المعرض يشهد هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.

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