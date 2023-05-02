2000 ضيف يشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر

يتوج الملك تشارلز، على عرش المملكة البريطانية كأكبر ملك يتولى العرش في أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام خلفا لوالدته التي قضت 70 عاما على كرسي العرش.

وعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، تقرير عن مراسم تتويج الملك تشارلز على العرش، حيث من المنتظر حضور أكثر من ألفي ضيف ليشهدوا مراسم تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر.

ويجلس الملك تشارلز وزوجته كاميلا خلال مراسم التتويج على كراسِ تاريخية أخرى وقال قصر باكنجهام ان هذه الكراسي كانت قد صنعت لتتويج الملكة اليزابيث في عام 1953، ويرتدي الملك تشارلز ثياب مخملية ارتداها جده جورج السادس خلال تتويجه عام 1937.

وفي اليوم الثاني من تتويج الملك تشارلز رسميا، تقام مئات الفعاليات في اجزاء مختلفة من البلاد كواحد من الطقوس المعروفة بغذاء التتويج بالإضافة إلى تجمع الرموز الفنية والموسيقية وعروض ضوئية والطائرات وحفلات في شوارع بريطانيا في تقاليد تعود إلى ألف عام مضت.



