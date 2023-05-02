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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت مصابا بشارع الإمام الغزالي بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة خلفت مصابا بشارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع الإمام الغزالي بإمبابة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة خلفت مصابا جري نقله إلي مستشفي إمبابة العام، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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