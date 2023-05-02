البحيرة: تحصين 8724 رأس ماشية بحملات بيطرية في القرى والأسواق

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، وكيل الوزارة، حملة مكبرة فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصري البسيط.

وأسفرت الحملة عن علاج 1308 حيوان ضد الحمي القلاعية، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحده بإجمالي 200 حيوان معالج، وكما تم تحصين(8724) رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال مدير المديرية، في بيان له اليوم، إنه بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (3600 ) طائر، وتم إصدار عدد (170) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وكما تم اختبار 64 حاله، لمرض البروسيلا، واختبار 48 حاله لمرض السل، وعمل 9 ندوات إرشادية تضمنت 26 موضوع مختلف، مشيرًا إلي أنه بلغ إجمالي عدد المذبوحات 738 حيوان ، وعدد مذبوحات الدواجن 157316 طائر.

وأوضح محي الدين، ‘نه تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 2403 كجم، وإجراء الفحص التناسلي لعدد 450 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 131 رأس ماشية، علاج 319 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.



