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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتجاهل قرار انسحاب الزمالك من السوبر ويطير للإمارات.. صور

كهربا وقفشة
كهربا وقفشة
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وصلت بعثة فريق الأهلي منذ قليل الى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في لقاء  كأس السوبر المصري .

وتجاهل مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب تهديدات الزمالك بالانسحاب من اللقاء وتوجهت بعثة الأهلي للمطلر استعداداً لخوض موقعة السوبر.

ووصح على وجوه لاعبي الأهلي التركيز والاستعداد للقاء.

وظعر محمود كهربا بروح عالية رغم الأحداث الساخنة التى تسبق اللقاء نتيحة اعتراض الزمالك على مشاركته في السوبر المصري.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب العودة من المغرب  بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

مارسيل كولر محمود كهربا الجهاز الفني بقيادة السويسري