رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب حيث من المقرر أن تشهد مواجهة بين أعضاء المجلس ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس ومن خلال تقديم عدد من الوسائل الرقابية متضمنة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء.

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات والأسئلة كالتالي:

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات والأسئلة كالتالي:

إنشاء وترميم وفرش المساجد

1 - طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد نشأت العمدة

2- العضو نشأت فؤاد عباس

3- العضو أحمد علي إبراهيم

4- السيد العضو محمد عبد العليم داود

5- السيدة العضو فضية سالم

6- السيد العضو محمد مصطفى كمال

7- العضو بهاء الدين أبو الحمد

8- العضو أسامة عبد العاطي

9- العضو محمد نجيب خالد نور الدين

10- العضو حسن المير

11- السيد العضو علي العساس

12- العضو محمود الشامي

13- العضو علاء قريطم

14- العضو نادر عبده

15- العضو إمام منصور

16- العضو أشرف الشبراوي

17- العضو عبد الله أحمد عبد الله

18- العضو سهام بشاي

19- العضو شيرين القشاش

20- العضو فتحي قنديل

21- العضو أحمد قورة

22- العضو حسام أبو زيد

23- العضو صفاء جابر عيادة

24- العضو محمد الحسيني

25- العضو إيلاريا سمير حارص

26- العضو محمد صلاح أبو هميلة

27- العضو فاطمة سليم

28- العضو ولاء التمامي

29- العضو محمد عزت عرفات

30- العضو مجدي الأمير

31- العضو عبد المنعم إمام

32- العضو محمود قاسم

33- العضو جابر أبو خليل

34- العضو بلال النحال

35- العضو طه الناظر

36- العضو باسم حجازي

37- العضو سحر القاضي

38- العضو هاني أباظة

39- العضو مها شعبان

40- العضو حشمت أبو حجر

41- العضو سليمان وهدان

42- العضو خالد رضوان

43- العضو علاء خير الله

44- العضو أحمد الحديدي

45- العضو محمد هاشم

46- العضو أحمد حمدي خطاب

47- العضو زكريا حسان

48- العضو أحمد الشريف

49- العضو أحمد خليل خير الله

50- العضو رمضان أبو حسان

51- العضو رفعت شكيب

52- العضو أحمد حجازي

53- العضو حموده محمد حموده

54- العضو أحمد العقاطي

55- العضو آمال عبد الحميد

56- العضو غادة الضبع

57- العضو مصطفى خالد

58- العضو أحمد يحيى الجحش

59- العضو حسن عمار



ب - أسئلة مقدمة من:

1- العضو أيمن أبو العلا

2- العضو فايزه صالح

3- العضو محمد الصمودي

4- العضو جمال عبيد

5- العضو أحمد الشيشيني

6- العضو أحمد بلال البرلسي

الخطاب الديني الخطباء ومقيمي الشعائر والعمال

2 - طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو نبيل عسكر

2- العضو يونس عبد الرازق

3- العضو سعودي عبد الرحمن

4- العضو مجدي سيف

5- العضو جمال فؤاد

6- العضو عمر وطني

7- العضو هشام الجاهل

8- العضو أحمد الشناوي

9- العضو كريم السادات

10- العضو علي بدر

11- العضو أحمد حسين جودة

12- العضو هاني خضر

13- العضو طلبة النحال

14- العضو أسامة المصري

15- العضو عبد الباسط الشرقاوي

16- العضو أسماء سعد الجمال

17- العضو أحمد دراج

18- العضو ليلى أبو إسماعيل

19- العضو علاء سليمان

20- العضو مرفت عبد العظيم

21- العضو فايق الزكي

22- العضو عصام العمدة

23- العضو عبد الفتاح الشحات

24- العضو سليمان عطيوي

25- العضو منى عبد العاطي

26- العضو محمد حجازي

27- العضو محمد طلبه

28- العضو إيهاب عبد العظيم

29- العضو علاء جعفر

30- العضو جمال عبيد

31- العضو أشرف أبو الفضل

32- العضو محمد مصطفى السلاب

33- العضو مروه هاشم

34- العضو محمد فوزي الرفاعي

35- العضو عبد الباقي تركيا

36- العضو عمرو درويش

37- العضو محمود بدر

38- العضو هيام الطباخ

ب - أسئلة مقدمة من:

1- العضو أميرة أبو شقة

2- العضو هشام حسين

3- العضو غادة الضبع

ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف

3 - طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو سامح حبيب

2- العضو رحاب موسى

3- العضو حاتم عبد العزيز

4- العضو صابر عبد القوي

5- العضو محمد الصمودي

6- العضو آية فوزي فتى

7- العضو عبد النعيم حامد

8- العضو حسام المندوه

9- العضو محمود البرعي

10- العضو محمود عادل شعلان

11- العضو عبد الله الرماح

12- العضو رياض عبد الستار

13- العضو هشام حسين

14- العضو ناصر عطية

15- العضو ياسر منير

16- العضو السيد الخضر جوهر

17- العضو مكرم رضوان

18- العضو محمد السعيد عوض

19- العضو طلعت عبد القوي

20- العضو محمود عصام موسى

21- العضو أسامة فتحي عبد الرحمن

22- العضو حامد جهجه

23- العضو طارق السيد

24- العضو نادر مصطفى

ب - أسئلة مقدمة من:

1- العضو يحيى كدواني

2- العضو أشرف الشبراوي

3- العضو مروه هاشم

4- العضو نادر عبده

5- العضو محمد مصطفى السلاب

6- العضو محمد هاشم

سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من العضو عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

4 - طلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.

أ - طلب إحاطة مقدم من: العضو إيهاب أنيس

ب - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

1. العضو أحمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

2. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.

5 - طلبات إحاطة مقدمة من:

1. العضو أحمد فرغلي، عن تأخير تسليم عدد 22 برجا بالإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بموقعي الضواحي واللنش تنفيذ شركة المحمودية للمقاولات التابعه لوزارة الأوقاف.

2. العضو سيد قاسم، عن إهدار وزارة الأوقاف أكثر من 700 مليون جنيه فى مشروع ورش الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

3. العضو جيهان البيومي، عن تطوير منطقة طبطباي الواقعة في أول شارع المنيل التابعة لوزارة الأوقاف.